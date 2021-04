Woensdag 5.503 besmettingen, 1.648 onder daggemiddelde van afgelopen week

Bij het RIVM zijn er tot 10.00 uur woensdagochtend over het afgelopen etmaal in totaal 5.503 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dit heeft het RIVM woensdagmiddag bekendgemaakt.

Totaal 1.369.411

'Hiermee komt het totaal aantal besmettingen sinds de uitbraak in maart 2020 op 1.369.411', aldus het RIVM

Dag en periodegemiddelden

Over de afgelopen 7 dagen zijn er totaal 50.058 besmettingen bij het RIVM gemeld. Dit zijn er 7.151 gemiddeld per dag. Het aantal van 5.503 woensdag gemelde besmettingen ligt 1.648 onder het daggemiddelde van 7.151 over de afgelopen 7 dagen.

Daggemiddelden

Over de afgelopen 14 dagen zijn er 96.795 besmettingen gemeld, Dit zijn er gemiddeld per dag: 6.914. Over de afgelopen 31 dagen zijn er 212.219 besmettingen gemeld. Dit zijn er gemiddeld per dag 6.846. Over de afgelopen 90 dagen zijn er 473.724 besmettingen gemeld. Dit zijn er gemiddeld per dag 5.264.