6861 nieuwe besmettingen gemeld

Er zijn minder bedden bezet met coronapatiënten doordat deze zijn ontslagen of zijn overleden. Op dit moment liggen er 2551 patiënten in het ziekenhuis, waarvan 807 op de intensive care.

Het aantal meldingen van personen dat is overleden aan de gevolgen van corona is de afgelopen 24 uur 24. Dit waren er gisteren ook 24. Het gemiddelde lag de afgelopen zeven dagen op 20 doden per dag.