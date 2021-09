Verschillen in immuunsysteem tussen gezonde en kwetsbare ouderen blootgelegd

Er zijn verschillen in het immuunsysteem tussen mensen die gezond ouder worden en mensen die op oudere leeftijd (60+) kwetsbaar zijn. En ook tussen vrouwen en mannen. Dat laat onderzoek zien van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu -promovendus Leon Samson in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Deelnemers Doetinchem Cohort Studie

Wat dit onderzoek uniek maakt, is dat bloed onderzocht is van 289 mensen die voor de Doetinchem Cohort Studie 25 jaar lang gevolgd zijn (en worden) in hun gezondheid en leefstijl bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst Noord-Oost Gelderland. Het ging om mensen die werden onderverdeeld in ‘gezond’ en ‘kwetsbaar’. Denk bij het laatste aan mensen met een lage spierkracht, met hart – of longproblemen of een minder goed geheugen. Bij deze deelnemers werden de verschillende typen witte bloedcellen gemeten. Zo kregen ze inzicht in een immuunprofiel dat laat zien of iemand kwetsbaar is.

Bloedanalyses

Het immuunsysteem beschermt ons onder meer tegen virussen en bacteriën. Als we ouder worden, kan dit minder goed werken. Dit verschilt per persoon. Uit de bloedanalyses ontdekten Samson en collega’s bij de meest kwetsbare personen veel myeloïde immuuncellen. Deze cellen kunnen bij gezonde mensen snel reageren op lichaamsvreemde stoffen en ‘indringers’. Maar heb je er meer dan gebruikelijk, dan kan dit een teken zijn dat er wat aan de hand is. Daarnaast bleken de immuuncellen bij deze kwetsbaren ook anders te reageren dan bij gezonde mensen.

Verder hadden de kwetsbare mensen, die op latere leeftijd gezondheidsproblemen kregen, de afgelopen 20 jaar al tekenen van lichte chronische ontsteking.

Verschillen mannen en vrouwen

Ook zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen. Bij vrouwen was het immuunsysteem duidelijker aan kwetsbaarheid gelinkt dan bij mannen. Daarom is het goed om bij studies naar ouder worden vrouwen en mannen apart te onderzoeken.

Door dit onderzoek zijn we in staat om vroege veroudering van het immuunsysteem eerder te herkennen. Het is belangrijk om hier zo vroeg mogelijk op in te kunnen springen. Daardoor is er meer tijd om mogelijke gevolgen op latere leeftijd aan te pakken.