Ziekenhuisopnames met corona blijft stabiel

Er zijn bij het RIVM in De Bilt vanmorgen tot 10.00 uur 1624 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. Dit zijn er tien meer dan zaterdag.

Het gemiddelde aantal besmettingen is de afgelopen week gedaald naar gemiddeld 1668 positieve tests per dat. Dit is een daling van 17 procent met de week er voor.

De verschillende ziekenhuizen behandelen momenteel 473 patiënten met covid-19. Dat zijn er drie minder dan gisteren. Het aantal personen op de IC ook iets gedaald. Van 173 op zaterdag naar 169 op zondag.

In de afgelopen zeven dagen overleden gemiddeld vijf personen per dag. Een week eerder was dit aantal zes.