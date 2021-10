3,7 miljoen meer actieve registraties in Donorregister sinds 2020

Op 1 juli 2021 hebben 10,6 miljoen Nederlanders van 18 jaar of ouder een eigen keuze ingevuld in het Donorregister. Dat is 75 procent van de bevolking van 18 jaar of ouder. 4,8 miljoen mensen gaven toestemming voor orgaandonatie. Dat is ten opzichte van begin 2020 een stijging van bijna een miljoen. Het aantal mensen dat expliciet geen toestemming voor orgaandonatie gaf nam ook toe, van 2,3 miljoen in 2020 naar 4,3 miljoen in 2021. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en het Donorregister.

In de nieuwe Donorwet van 1 juli 2020 is geregeld dat alle inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder, wanneer zij zelf geen keuze vastleggen, in het Donorregister worden opgenomen met de registratie ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’. In de oude Donorwet moest expliciet een keuze worden gemaakt. Op 1 juli 2021 hadden 3,3 miljoen Nederlanders van 18 jaar of ouder geen eigen keuze ingevuld. Zij stonden daarom met ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’ in het Donorregister.

Toestemming met of zonder donatiebeperking

Op 1 juli 2021 hadden 10,6 miljoen mensen van 18 jaar of ouder een eigen keuze vastgelegd in het Donorregister. Begin 2020 waren dat er 6,9 miljoen. Het aantal mensen van 18 jaar of ouder dat toestemming geeft voor orgaandonatie neemt jaarlijks toe. De toename in absolute aantallen was op 1 juli 2021 groter dan de jaren daarvoor. Het aantal mensen dat expliciet geen toestemming voor orgaandonatie geeft, neemt sinds 2016 toe, van bijna 1,6 miljoen in 2016 tot 2,3 miljoen in 2020 en tot 4,3 miljoen in 2021.

Vanaf de invoering van de nieuwe donorwet geven meer mensen hun eigen keuze door. Begin 2020 heeft 49 procent van de bevolking van 18 jaar of ouder een eigen keuze ingevuld in het Donorregister, op 1 juli 2021 was dat 75 procent.

Op 1 juli 2021 gaf 45 procent van de mensen die zelf een keuze hadden gemaakt toestemming voor orgaandonatie, 41 procent gaf geen toestemming en 14 procent wenste de keuze hierover aan een nabestaande of een aangewezen persoon te laten. Begin 2020 was het aandeel geregistreerde mensen dat geen toestemming gaf lager (34 procent) en het aandeel dat toestemming gaf was hoger (55 procent).