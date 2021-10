Maastricht UMC+ onderzoekt doorontwikkeling killercellen in de behandeling van borstkanker

Op korte termijn geschikt maken killercellen

'Het onderzoek is gericht op het op korte termijn geschikt maken van killercellen voor gebruik in de kliniek. Onder andere bij patiënten met uitgezaaide borstkanker.', aldus het ziekenhuis.

Killercellen

Killercellen zijn witte bloedcellen van het natuurlijke afweersysteem die ervoor zorgen dat ziekmakende cellen in het lichaam vernietigd en uitgescheiden worden. Die ziekmakende cellen kunnen ook kankercellen zijn. Een killercel die een kankercel herkent, wordt actief en laat toxische stoffen los die ervoor zorgen dat de kankercel afsterft.

Borstkanker

In het Maastricht UMC+ wordt al enkele jaren onderzoek gedaan naar de mogelijk gunstige effecten van immunotherapie met killercellen bij borstkanker. In celkweeksystemen in het laboratorium en bij diermodellen wordt aangetoond dat de killercellen een anti-kanker effect kunnen hebben. Tevens worden in het Maastrichtse onderzoek verschillende strategieën ontwikkeld om de killercellen weerbaar te maken tegen de remmende invloed van de tumor micro-omgeving. Dat betekent dat de killercel zelf niet vernietigd wordt voordat het invloed heeft gehad op de kankercellen. Dit is belangrijk omdat deze tumoromgeving een belangrijke bottleneck is bij veel soorten antikanker therapieën.

'Mogelijk al eind 2022 killercellen testen op patiënten '

Het Maastricht UMC+ en de start-up CiMaas gaan samen met de universiteit van Utrecht, die veel ervaring heeft met modellen voor borstkankeronderzoek, verder ontwikkelen. Het KWF onderzoekfonds heeft de subsidie beschikbaar gesteld. Met de substantiële subsidie kunnen de mogelijkheden van killerscellen bij de behandeling van uitgezaaide borstkanker verder onderzocht worden . De volgende fase van het onderzoek is het ontwikkelen van killercellen om buiten het lab, in de kliniek bij patiënten met borstkanker toe te passen. Die ontwikkeling kan snel gaan volgens onderzoeksleider prof. dr. Gerard Bos: 'We zijn nu al zover dat we verwachten dat we vanaf eind 2022 killercellen kunnen testen bij patiënten met een Multipel Myeloom en/of acute leukemie.'