'Omicronvariant mogelijk bij op Schiphol teruggekeerde passagiers aangetroffen'

61 passagiers positief getest

Het gaat om 61 passagiers die door de GGD Kennemerland op Schiphol zijn getest op het coronavirus. De 61 passagiers verblijven nu in quarantaine in een hotel vlakbij Schiphol. Het gaat om ongeveer 20 passagiers die uit Nederland komen, de andere passagiers komen uit het buitenland.

Quarantainehotel Schiphol

Vijf passagiers mochten wel weg uit het quarantainehotel en gaan in thuisquarantaine. Het RIVM laat weten dat er nu verdere analyses worden uitgevoerd door middel van het zogenaamde sequentieonderzoek dat door het RIVM wordt uitgevoerd. Het RIVM verwacht de resultaten van dat onderzoek zondagmiddag. Pas dan kan met zekerheid worden vastgesteld of en hoeveel van de 61 passagiers zijn besmet met de Omicronvariant.

PCR-test

De Omicronvariant wordt opgepikt in de PCR-testen (polymerase chain reaction) die in Nederland gebruikt worden. Daarnaast geeft de Omicronvariant, net als bij de Alfavariant, een afwijkend resultaat in een speciale PCR-test gebaseerd op het aantonen van het spike-eiwit.

'Zorgelijke variant'

Deze test wordt in Nederland niet algemeen gebruikt in de diagnostiek. Wel kan deze test gebruikt worden om Omicronvariant te volgen in aanvulling op de kiemsurveillance. De Omicronvariant is door de WHO en het ECDC aangewezen als ‘zorgelijke variant’ (VOC).

Duitsland en Groot-Brittanië

Ook in andere Europese landen is de nieuwe coronavariant al opgedoken. In Duitsland bij twee personen en ook in Groot-Brittanië bij twee personen. In China is het nieuwe coronavirus ook al opgedoken.