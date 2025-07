Jongeren voeren actie met sit-in op Amsterdam Centraal voor behoud jongerendagkaart

Zondag 6 juli houden tientallen jongeren een landelijke sit-in op Amsterdam Centraal Station. 'Met deze vreedzame actie eisen zij het behoud van de jongerendagkaart, die cruciaal is voor betaalbare toegang tot het openbaar vervoer voor jongeren', zo meldt Fridays For Future Nederland zondag.

Brede steun voor actie

De actie wordt georganiseerd door Fridays For Future Nederland en krijgt brede steun van maatschappelijke organisaties zoals FNV Young & United, ASVA Studentenvakbond, DeGoedeZaak, Extinction Rebellion, Milieudefensie Jong en vele andere jongeren- en klimaatorganisaties.

Noodklok

De jongeren luiden de noodklok over het steeds duurder en onbetrouwbaarder wordende openbaar vervoer in Nederland. “Terwijl jongeren worden gestimuleerd om duurzaam te reizen, wordt het OV stelselmatig uitgekleed. Eerst verdwijnen de goedkope kaarten, dan de dienstregeling, en uiteindelijk het vertrouwen in het systeem,” aldus Flo Groenendijk (17) van Fridays For Future Nederland.

Jongste generatie opnieuw geraakt

De jongerendagkaart symboliseert voor de demonstranten meer dan alleen een reisproduct: het is een symbool van toegankelijkheid, klimaatrechtvaardigheid en de vrijheid om te kunnen reizen zonder auto. Door deze kaart af te schaffen, raakt de overheid opnieuw de jongste generatie – die al onevenredig wordt getroffen door klimaatverandering en sociale ongelijkheid.

Overheid stelt verkeerde prioriteiten

De actiegroepen stellen dat de overheid verkeerde prioriteiten stelt. “Er gaan miljarden naar fossiele subsidies en de wapenindustrie, terwijl er amper wordt geïnvesteerd in een eerlijk en toekomstbestendig openbaar vervoer. In een tijd van klimaatcrisis is dat ronduit absurd,” aldus Flo. “Goed openbaar vervoer is geen luxe, maar een basisvoorziening – zeker voor jongeren die vaak geen alternatief hebben.”

'Acties voortzetten zolang de politiek niet luistert'

De sit-in op Amsterdam Centraal is een oproep aan politiek Den Haag: investeer in het OV, niet in vervuiling. De jongeren zijn vastbesloten om van zich te laten horen en zullen hun acties voortzetten zolang de politiek niet luistert naar hun oproep voor een eerlijker en duurzamer vervoersbeleid.