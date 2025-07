Zorgpartijen en ministerie van VWS sluiten zorgakkoord

In het Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA) hebben we afgesproken dat we de zorg toegankelijk houden voor iedereen die het nodig heeft. Ongeacht waar je woont, of je een kleine of grote portemonnee hebt, wat je aandoening, of wat je leeftijd is. De onderhandelende partijen leggen de afspraken in de komende weken met een positief advies voor aan hun achterbannen.

Toegankelijkheid van de zorg



In Nederland staat de zorg voor elkaar op een kritisch punt. Als we niets veranderen, is er straks onvoldoende hulp voor mensen die dit het hardst nodig hebben. We worden met z’n allen steeds ouder. Dat is goed nieuws. Tegelijkertijd verdubbelt in de komende jaren de groep mensen die ondersteuning en zorg nodig heeft. En het aantal zorgverleners groeit onvoldoende mee. Het moet dus anders. Voor het behoud van kwaliteit van bestaan van hen die het meest afhankelijk zijn van ondersteuning en zorg. Daarom gaan we het voor én met elkaar nog slimmer organiseren en versnellen we de goede ontwikkelingen die er al zijn. Daar gaan de afspraken over in het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord. Want onze ondersteuning en zorg is van onschatbare waarde. De afspraken hangen nauw samen met Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg (HLO), waarover eerder al een onderhandelaarsakkoord werd bereikt.