Weinig kans op ernstig letsel door stroomstootwapen

Meestal geen of gering letsel

Van de personen bij wie het stroomstootwapen werd ingezet, is een derde voor het onderzoek in de cel beoordeeld door een forensisch arts. Bij 94% van hen ging het om geen of gering letsel, zoals schaafwonden of kneuzingen. Bij 6% ging het om letsel waarvoor ziekenhuisbehandeling nodig was, (wat gedefinieerd was als ‘ernstig letsel’) zoals botbreuken door een val of pijltjes uit het stroomstootwapen die vast zaten. Aanhoudingen van personen die verward gedrag vertonen of met mogelijk middelengebruik leiden vaker dan gemiddeld tot gering letsel. Jongvolwassenen (18-25 jaar) hadden wat vaker letsel waar een ziekenhuisbehandeling voor nodig was.

Soms gingen personen bij wie het stroomstootwapen werd ingezet direct naar het ziekenhuis, zonder beoordeling door een forensisch arts. Letsel door het stroomstootwapen dat in het ziekenhuis behandeld of beoordeeld werd, betrof bijvoorbeeld botbreuken of hoofdletsel door een val of pijltjes die verwijderd moesten worden.

Belang van nazorg

Hoewel het lichamelijk letsel meestal beperkt is, illustreren enkele diepte-interviews dat het algehele politieoptreden met inzet van het stroomstootwapen als ingrijpend kan worden ervaren. Ontbrekende nazorg en informatie na afloop kunnen gevoelens van angst en wantrouwen versterken. Een geïnterviewde die deze nazorg wel kreeg, hielp dit bij het verwerken van de gebeurtenis.

Over het onderzoek

Voor de Gezondheidsmonitor Stroomstootwapen zijn drie jaar lang in heel Nederland gegevens vastgelegd door politieagenten en forensisch artsen. Daarnaast is informatie verkregen van ziekenhuizen, de Rijksrecherche, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en The Maastricht Forensic Institute (TMFI). De Politie Nederland gaf opdracht tot het onderzoek, naar aanleiding van een verzoek van de Minister van Justitie en Veiligheid.