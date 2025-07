Douwe Bob keert terug op het podium met sterk optreden op Gelderpop

Na een week vol publieke discussie stond Douwe Bob zaterdagavond vol overtuiging op het podium van Gelderpop. 'In een krachtige set bewees hij dat hij precies was waar hij moest zijn vanavond', zo meldt Gelderpop.

Commotie deze week

Het optreden op de Mainstage van Gelderpop markeerde zijn eerste show sinds de commotie eerder deze week. Op het festivalterrein aan recreatieplas Zeumeren liet hij zien en horen waar het werkelijk om draait: Zorgen voor verbinding middels zijn muziek.

'Liefde voor iedereen'

“Genoeg drama jongens, liefde voor iedereen! Dat is toch wat we uiteindelijk moeten doen met z’n allen. Blij dat ik hier ben. Dit had ik voor geen goud willen missen!”, aldus Douwe Bob.

Bewust

Gelderpop, het zomerfestival van Gelderland, bood Douwe Bob bewust de ruimte om zichzelf als artiest te laten zien, met vertrouwen in zijn muzikale vakmanschap en verbinding met het publiek. En dat vertrouwen werd beloond: de sfeer was oprecht, de reacties warm en het applaus overtuigend.

'Vanavond was het de muziek die sprak'

Een woordvoerder van Gelderpop laat weten: “Er is deze week veel gezegd, maar vanavond was het de muziek die sprak,”. Het optreden werd bezocht door duizenden festivalgangers uit heel Gelderland en ver daarbuiten. Naast Douwe Bob stonden onder meer Chef’Special, Zoe Tauran en de Edwin Evers Band op het programma.