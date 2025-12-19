Arrestant uit cellencomplex Arnhem overleden, OM gaat vervolgen voor dood door schuld

Op zondag 8 juni 2025 werd een arrestant die verbleef in het cellencomplex van het politiebureau aan de Beekstraat in Arnhem, met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De man had in het cellencomplex medicatie gekregen die voor een andere arrestant was bedoeld. Op woensdag 11 juni is de man in het ziekenhuis overleden. Door een deskundige is vastgesteld dat de verkeerd verstrekte medicatie de doodsoorzaak is. Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt de politieman die de medicatie aan het slachtoffer heeft verstrekt. De verdenking luidt dood door schuld.

De Rijksrecherche heeft onder leiding van het OM onderzocht wat er bij deze verstrekking van medicatie precies is misgegaan en hoe dit kon gebeuren. De conclusie is dat de politieman die de medicatie uitreikte aan de arrestant, had kunnen weten dat de medicatie niet voor deze arrestant bedoeld was en dat hij onvoldoende heeft gedaan om te verifiëren of hij de medicatie aan de juiste persoon verstrekte.

In eerste instantie waren binnen het Rijksrechercheonderzoek nog twee andere politiemedewerkers als verdachte aangemerkt omdat zij op de bewuste dag een (al dan niet beperkte) rol hadden bij het verstrekken van medicatie aan deze arrestant. Het OM heeft besloten dat zij niet zullen worden vervolgd omdat niet vast is komen te staan dat de handelingen die zij hebben verricht wezenlijk hebben bijgedragen aan dit incident dat leidde tot het overlijden van de arrestant.