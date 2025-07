Nieuw buitenkunstwerk onthult in Molenvlietpark in Den Haag

In het Haagse Molenvlietpark is zaterdag het indrukwekkende buitenkunstwerk Be longing van de internationaal bekende kunstenaar Michael Rakowitz onthuld. 'Burgemeester Jan van Zanen verrichtte de officiële opening. De kunstenaar liet zich inspireren door de archeologische vondsten in de buurt van het Molenvlietpark', zo meldt de gemeente Den Haag.

Rakowitz

'Het kunstwerk van Rakowitz bestaat totaal uit zeven objecten die verspreid in het Molenvlietpark te zien zijn. Onder andere zijn een wiel, kruik en dakpan uit honderden keramiekenscherven opgebouwd waarbij de inbreng van bewoners een belangrijk onderdeel was het artistieke proces. Tijdens gezamenlijke diners werd keramiekservies van bewoners uit Den Haag, Rijswijk en Voorburg verzameld. De scherven van dit servies zijn verwerkt in de objecten en symboliseren de culturele rijkdom van de stad', aldus de gemeente.

Be longing

'De titel van het kunstwerk Be longing gaat over je thuis voelen. Hoe maak je van een nieuwe of een oude plek je thuis. Hoe maak je samen een stad. Dat doe je door iets van vroeger, uit je vorige huis, mee te nemen naar de toekomst, naar je nieuwe omgeving, je huis en je leven. Een echt kunstwerk van, voor en door Den Haag. Want er staan hier veel mensen die bijdroegen aan het werk. Hagenaars en Hagenezen die keramiek doneerden, die hebben meegekookt, gebouwd en meegedacht met de kunstenaar’, aldus burgemeester Van Zanen bij de onthulling.

Eeuwenoude vondsten

Het kunstproject vindt zijn oorsprong bij de aanleg van de Rotterdamsebaan. De grootschalige archeologische opgravingen aan de kant van het Molenvlietpark vormde de inspiratiebron voor het buitenkunstwerk. In de bodem onder het park en de Rotterdamsebaan hebben archeologen van de gemeente Den Haag eeuwenoude gebruiksvoorwerpen van de Romeinen en andere volkeren gevonden. Zeven van deze gebruiksvoorwerpen maakte Rakowitz op groot formaat na.

Een kunstwerk vol lagen

De titel Be longing draagt meerdere betekenissen in zich: het verlangen naar een thuis, het gevoel van heimwee, en ergens willen horen. Die gelaagdheid is terug te zien in de totstandkoming én de betekenis van het werk. Het fungeert als verbindend symbool in een stad waar meer dan de helft van de inwoners een migratieachtergrond heeft. “Een stad waarin iedereen zich thuis voelt, maak je samen,” aldus kunstenaar Michael Rakowitz, die zelf van Amerikaans-Irakese afkomst is.