LCPS meldt sinds begin december 2021 weer flinke toename opgenomen coronapatienten: +56

Voor het eerst sinds begin december van 2021 is het aantal opgenomen coronapatienten weer flink aan het toenemen. Maandag meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dat er ten opzicht van zondag 56 meer opnames zijn geweest met coronapatiënten. Het totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen coronapatienten bedraagt maandag 1.535.

-1 op de IC

Van de totaal 1.535 opgenomen coronapatiënten liggen er op dit moment 405 op de IC: 396 in Nederland en 9 in Duitsland. Dat is 1 COVID-patiënt minder op de IC dan gisteren. Van de COVID-patiënten liggen er 1.130 in de kliniek in Nederland, 57 meer dan gisteren. Er zijn gisteren 3 bovenregionale verplaatsingen van COVID-patiënten gerealiseerd met inzet van het LCPS.

Verwachting: 'stijging instroom nieuwe coronapatiënten half januari'

De COVID-bezetting op de IC en in de kliniek is de afgelopen week gedaald. De instroom van COVID-patiënten is over de afgelopen week gestabiliseerd. We volgen de impact van de omikronvariant op de besmettingscijfers nauwgezet. 'De effecten hiervan op de ziekenhuiscijfers (instroom en bezetting) zijn nog onduidelijk, maar de verwachting is dat de instroom van nieuwe patiënten halverwege januari 2022 hierdoor weer zal stijgen', aldus het LCPS.