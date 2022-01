Daggemiddelde besmettingen over de afgelopen 7 dagen schiet naar ruim 31.000

7-daags daggemiddelde: 31.080

De nieuwste cijfers over het daggemiddelde over de afgelopen 7 dagen betekenen dat er in de afgelopen 7 dagen op rij gemiddeld ruim 31.000 coronabesmettingen zijn gemeld bij het RIVM en dat is sinds de uitbraak van de pandemie in maart 2020 nog nooit eerder gebeurd.

14-daags daggemiddelde: 24.959

In de afgelopen 14 dagen zijn er totaal 349.424 coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag: 24.959.

31-daags daggemiddelde: 18.428

In de afgelopen 31 dagen zijn er totaal 571.254 coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag: 18.428.