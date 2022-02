Gezondheidsraad adviseert 2e booster voor 70-plussers

De Gezondheidsraad adviseert om mensen van 70 jaar en ouder een tweede boostervaccinatie tegen COVID-19 aan te bieden. 'Daarnaast komen bewoners van verpleeghuizen, volwassenen met downsyndroom en volwassenen met een ernstige immuunstoornis volgens de raad ook in aanmerking voor een tweede booster. Voor de rest van de volwassenen is een tweede booster nu niet nodig', zo schrijft de raad in een advies dat vrijdag is aangeboden aan de minister van VWS.

Tweede boostervaccinatie tegen COVID-19

Vanaf november 2021 wordt een eerste boostervaccinatie tegen COVID-19 aangeboden aan iedereen boven de 18 jaar. De booster zorgt ervoor dat de bescherming tegen ernstige ziekte weer toeneemt. Omdat dat effect tijdelijk is, heeft de minister van VWS gevraagd of het nodig is om alle volwassenen een tweede boostervaccinatie aan te bieden.

Omikronvariant SARS-CoV-2-virus minder ziekmakend

Volgens de Gezondheidsraad is dat niet nodig. De omikronvariant van het SARS-CoV-2-virus is minder ziekmakend dan eerdere varianten en de besmettingsgolf neemt naar verwachting af. Voor de algemene bevolking is de verwachte gezondheidswinst door een tweede boostervaccinatie daarom gering.

'Meest kwetsbare volwassenen'

De Gezondheidsraad adviseert om de meest kwetsbare volwassenen wel een tweede boostervaccinatie aan te bieden. Het gaat om mensen van 70 jaar en ouder, bewoners van verpleeghuizen, volwassenen met downsyndroom en volwassenen met een ernstige immuunstoornis.

'Uit voorzorg'

Dit is mede uit voorzorg. Er is grote onzekerheid over het verloop van het aantal besmettingen. Kwetsbare groepen lopen een groter risico op ernstige ziekte en een deel van hen heeft de eerste booster zo’n drie maanden geleden gekregen, waardoor de bescherming inmiddels is afgenomen. Daardoor zou een toename in het aantal besmettingen toch tot ziekenhuisopnames kunnen leiden onder deze groepen, ondanks dat omikron mild is.