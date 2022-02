NVWA onderzoekt verstikkingsgevaar papieren rietjes

De rietjes worden zacht wanneer er op gesabbeld wordt. Hierdoor kunnen delen van het papier loskomen en ontstaat een papieren prop die niet makkelijk ingeslikt kan worden. De NVWA roept ouders en verzorgers op zich te melden met soortgelijke ervaringen, zodat er een beter beeld van de risico’s kan worden gemaakt.

Papier in plaats van plastic

Sinds 3 juli 2021 geldt in de Europese Unie een verbod op plastic wegwerpartikelen zoals rietjes, bestek, borden, wattenstaafjes en ballonstokjes. Bedrijven houden zich hier aan en hebben onder andere papieren rietjes ingezet als alternatief. In de afgelopen maanden ontving de NVWA in totaal 3 meldingen van verstikkingsgevaar door papieren rietjes.

Advies

De NVWA adviseert ouders en verzorgers van jonge kinderen om oplettend te zijn bij het gebruik van papieren rietjes. Het advies is om kinderen van 0 tot 3 jaar oud alleen papieren rietjes onder toezicht te laten gebruiken om verstikkingsgevaar te voorkomen.

Melden

Heeft u ook een probleem gehad met gevaar dat is opgetreden bij het gebruik van papieren rietjes bij uw kind? Meld het dan bij de NVWA. De NVWA wil gegevens hierover in kaart brengen, zodat het risico beter kan worden beoordeeld. Uitkomsten van dit onderzoek zal de NVWA bespreken met Europese collega’s en met de branche.