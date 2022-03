Coronamaatregelen per woensdag 23 maart afgeschaft, alleen nog adviezen

Ook geen nieuw weegmoment ingepland

De afgelopen weken zijn de coronabesmettingen weer opgelopen. De huidige virusvariant is echter minder ziekmakend en het aantal mensen dat met corona op de IC wordt opgenomen is beperkt. 'Daarom heeft het kabinet besloten om de coronamaatregelen verder te versoepelen. Er gelden nog wel een aantal adviezen. Het kabinet heeft nog geen nieuw weegmoment gepland, maar houdt de situatie goed in de gaten', aldus het ministerie.

Thuiswerken

Het huidige thuiswerkadvies vervalt. De afgelopen jaren hebben we veel positieve ervaringen opgedaan met thuiswerken. En veel mensen willen deels thuis blijven werken. Het kabinet roept werkgevers op om met werknemers afspraken te maken om hybride werken blijvend te stimuleren. Het kabinet vraagt extra aandacht voor werknemers die zorgen hebben over hun gezondheid. Ook zij moeten veilig kunnen werken. Voor werknemers met klachten blijft gelden: blijf thuis en doe een test. Bij een positieve test: ga in isolatie en werk thuis als het kan.

Mondkapjes dragen

De verplichting om in en rond het OV mondkapjes te dragen vervalt per woensdag 23 maart 2022. Daar waar het druk is, kunt u uzelf en anderen beschermen door een mondkapje te dragen. Het blijft voorlopig verplicht om een mondkapje te dragen in het vliegtuig en op het vliegveld na de security.

Vanaf 23 maart geen Testen voor Toegang (1G) meer

Testen voor toegang (1G) geldt nu nog voor grotere nachtclubs en grote ongeplaceerde evenementen (meer dan 500 bezoekers). Vanaf woensdag 23 maart 2022 kan publiek ook op deze locaties zonder Testen voor Toegang naar binnen. Er zijn dan geen locaties meer waar het coronatoegangsbewijs geldt. Geadviseerd wordt om de CoronaCheck-app op uw telefoon te laten staan. Voor meerdere landen is de QR-code nog wel noodzakelijk om in te reizen of voor bijvoorbeeld bezoek aan horeca, bioscoop of theater.

Nederland inreizen

Voor mensen die naar Nederland reizen van binnen de EU/Schengen vervalt vanaf 23 maart de verplichting om een test-, herstel- of vaccinatiebewijs te hebben. Ook voor EU-burgers die vanuit landen buiten de EU/Schengen naar Nederland reizen, zijn er geen inreismaatregelen meer. Voor iedereen die naar Nederland reist, is het advies om een zelftest te doen direct na aankomst en op dag 5. Voor niet-EU-burgers geldt nog steeds een EU-inreisverbod. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld voor reizen uit veilige landen, mensen die gevaccineerd of hersteld zijn en voor bepaalde reisdoelen.

Leven met corona

Corona is niet weg. Er zullen nog steeds mensen ziek worden van corona. Gelukkig werkt vaccineren goed en daarnaast hebben veel mensen weerstand opgebouwd door een besmetting. Daardoor zijn de gevolgen van een nieuwe golf met besmettingen minder groot dan in 2020 en 2021.