BA.2.75-variant vastgesteld in Nederland

De BA.2.75 variant van het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome-CoV coronavirus-2 is nu ook in Nederland vastgesteld. De variant is aangetoond in een monster van 26 juni 2022 uit de regio noordoost-Gelderland.

De BA.2.75 is een subvariant van de Omikronvariant BA.2. Recent is deze variant gevonden in onder andere India, Australië, Japan, Canada, de Verenigde Staten, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Het betreffende monster in Nederland is afkomstig uit de regio noordoost-Gelderland en is afgenomen op 26 juni 2022. Het RIVM neemt contact op met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst om te kijken of brononderzoek mogelijk is.

Over de BA.2.75

Over de BA.2.75 is nog weinig bekend. Wel lijkt ook deze variant door kleine specifieke veranderingen de opgebouwde afweer tegen het coronavirus SARS-CoV-2 gemakkelijker te kunnen omzeilen. Het RIVM volgt de situatie op de voet.