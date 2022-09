RIVM: corona najaarsgolf waarschijnlijk begonnen

Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt sinds enkele weken toe. Ook in de ziekenhuizen is een stijging te zien. Meer mensen melden klachten die kunnen wijzen op een coronabesmetting. 'Mogelijk is dit het begin van de verwachte COVID-najaarsgolf. Vaccineren en testen zijn in deze fase erg belangrijk om te voorkomen dat de cijfers hard oplopen', zo meldt het RIVM dinsdag.

Verspreiding in najaar makkelijker

In het najaar komen luchtweginfecties vaker voor. Ook het coronavirus verspreidt zich gemakkelijker in het najaar. De laatste weken zien we dat meer mensen het coronavirus krijgen en doorgeven aan anderen. Vooral mensen die ouder zijn of onderliggende ziekten hebben, lopen extra risico om ernstig ziek te worden van het coronavirus. Het RIVM vraag daarom extra aandacht voor vaccineren, testen en de andere basisadviezen.

Stijgende cijfers

Het aantal positieve testen bij de GGD is de afgelopen week in heel Nederland en onder vrijwel alle leeftijdsgroepen gestegen. 'Ook in Infectieradar zien we een stijging van het aandeel deelnemers met COVID-19-achtige klachten. Daarnaast zien we een duidelijke toename van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met het coronavirus', aldus het RIVM. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC is nog relatief laag.

Vaccineren, testen, isoleren

Vaccinatie beschermt tegen ernstige ziekte. Met de herhaalprik tegen corona blijf je beter beschermd tegen het coronavirus en voorkom je ernstige ziekte. Sommige groepen mensen hebben meer kans om ernstig ziek te worden. Dat maakt hen kwetsbaar. Voor hen is het extra belangrijk dat zij de herhaalprik gaan halen. Dit geldt ook voor mensen die in de zorg werken en in aanraking komen met kwetsbare mensen.

Zelftest bij klachten

Om te voorkomen dat de coronacijfers hard oplopen, is het belangrijk dat iedereen die klachten heeft een zelftest doet en in isolatie gaat als de test positief is. Daarnaast blijft het belangrijk om regelmatig je handen te wassen, geen handen te schudden, te hoesten en niezen in de elleboog en te ventileren.