Meeste jonge rokers in provincie Groningen wonen in Pekela

Nergens in de provincie Groningen roken zo veel jongeren als in Pekela: bijna 1 op de 5 jonge inwoners steekt hier minstens wekelijks een sigaret op. Pekela staat hiermee zelfs in de landelijke top 3 gemeenten met de meeste jonge rokers, zo blijkt uit uitgebreid onderzoek van Independer.nl op basis van data van GGD'en en RIVM. Volgende week begint Stoptober, de maand die juist in het teken staat van het stoppen met roken.

Meeste jonge rokers in deze gemeenten

In Pekela rookt 18,3% van de jongeren, wat neerkomt op bijna 1 op de 5 jonge inwoners. Deze 12- tot en met 16-jarigen steken wekelijks of zelfs dagelijks een sigaret op. Op landelijk niveau stijgt Pekela hiermee ver boven andere gemeenten, alleen in het Friese Dantumadiel roken naar verhouding meer jongeren (20,8%).

Andere Groningse gemeenten met relatief veel rokende pubers zijn Veendam (16,7%) en Het Hogeland (15,9%). In de provinciale hoofdstad is dit percentage een stuk lager: in Groningen stad gaat het namelijk om 7% van de jongeren.

Vooral meisjes grijpen vaker naar een sigaret

Tijdens de coronacrisis is het aantal dagelijks rokende 12- tot en met 16-jarigen met bijna een 40% toegenomen in Nederland. Dit is opvallend, want in de voorgaande jaren was juist een daling te zien. Onder meisjes is deze toename het sterkst, zo blijkt uit de landelijke cijfers. Het aandeel dagelijks rokende meisjes is tijdens de coronacrisis toegenomen met 56,3%, onder de jongens gaat het om een stijging van 25%.