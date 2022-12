Gezondheidsuitgaven per inwoner op een na hoogste van EU

In 2020 gaf Nederland per persoon meer uit aan gezondheidszorg dan de meeste andere EU-landen. Het aandeel eigen betalingen van Nederlanders behoort daarentegen tot de laagste. Dat blijkt uit de publicatie Health at a Glance: Europe 2022 door de OESO en EUROSTAT.

In 2020 bedroegen de gezondheidszorguitgaven in Nederland 5 108 euro per inwoner. Daarmee gaf Nederland meer uit aan gezondheidszorg dan 25 andere landen van de Europese Unie. Alleen in Duitsland werd meer uitgegeven (5 736 euro per inwoner). In Roemenië waren de gezondheidsuitgaven met 1 696 euro het laagst. Om deze vergelijkingen te maken is er gecorrigeerd voor prijsverschillen. Dat betekent dat de bedragen van andere landen weergeven wat de kosten in Nederland zouden zijn.

Nederlanders betaalden laag aandeel zelf

Nederlanders, Fransen en Luxemburgers betaalden het laagste aandeel zelf: respectievelijk 9,3 en 8,9 en 8,4 procent van de gezondheidsuitgaven. Bulgaren betaalden met 35,5 procent het hoogste aandeel. Deze eigen betalingen aan zorgaanbieders omvatten onder andere het eigen risico en de eigen bijdragen van verzekeringen of wettelijke regelingen.

Een flink deel van de eigen betalingen is vaak voor geneesmiddelen. De verschillen tussen landen zijn echter groot: in Cyprus was ongeveer 10 procent van de eigen uitgaven voor geneesmiddelen, in Bulgarije was dat 70 procent. De andere grote uitgavenpost binnen de eigen betalingen is doorgaans tandheelkundige zorg.

Nederlander betaalt iets meer zelf aan geneesmiddelen dan gemiddeld in EU

Hoewel het aandeel eigen betalingen van alle zorguitgaven relatief laag was voor Nederlanders, lag het aandeel eigen betalingen voor enkel geneesmiddelen (verkregen via apotheek, drogist of supermarkt) met 31 procent juist iets hoger dan het Europese gemiddelde (28 procent). Bulgaren betaalden met 76 procent het meeste zelf aan geneesmiddelen. In Cyprus was dit het minste (10 procent). De uitgaven aan geneesmiddelen die inwoners niet zelf betalen, worden door de verzekering of overheid betaald. In enkele landen worden ook via regelingen van bedrijven of non-profit instellingen geneesmiddelen vergoed.