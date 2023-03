Barometer Nivel: vertrouwen van burgers in zorgprofessionals is groot, net als in vorige jaren

Foto: PX

Utrecht Het publiek vertrouwen in de gezondheidszorg is groot. Mensen in Nederland hebben het meeste vertrouwen in huisartsen, specialisten en verpleegkundigen. Dit blijkt uit de nieuwe cijfers van de ‘Barometer Vertrouwen in de Gezondheidszorg’ van het Nivel.