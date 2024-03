Groot tekort aan astma-medicijn salbutamol

Inhalatiemedicijn salbutamol aerosol is momenteel in Nederland beperkt of niet leverbaar. 'De meeste apotheken hebben op dit moment slechts nul tot twee weken voorraad', zo meldt de Long Alliantie Nederland (LAN) vrijdag.

Kinderen tot 6 jaar te jong voor alternatief

'Voor 550.000 longpatiënten die hierop aangewezen zijn, kan dit acute problemen geven. Zeker voor de 85.000 kinderen tot 6 jaar die nog te jong zijn om alternatieve inhalatoren, zoals droog poeder inhalatoren waar veel inademingskracht voor nodig is, te kunnen gebruiken', aldus de LAN.

Aanbevelingen

De LAN, waarin alle in ons land bij de longzorg betrokken partijen verenigd zijn, heeft daarom aanbevelingen en een alternatieven schema opgesteld, in overleg met huisartsen, kinderartsen, longartsen, apothekers en patiëntenorganisaties. Dit schema is voor iedereen beschikbaar. Het alternatieve schema zal komende tijd zo nodig steeds worden geactualiseerd, gezien de tekorten per dag kunnen verschillen. Het schema is hier te vinden.

In overleg

Het bestuur van de LAN is over dit tekort en structurele oplossingen om dit probleem in de toekomst te voorkomen in contact met de overheid en zorgverzekeraars.