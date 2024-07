NVWA: Deze 20 honingproducten bevatten stoffen tegen erectieproblemen

Erectieproblemen

'Het gaat om de stoffen sildenafil, tadalafil en flibanserin. Dit zijn ingrediënten van medicijnen die worden voorgeschreven bij erectieproblemen. Ze kunnen voor ernstige bijwerkingen zorgen en mogen niet in levensmiddelen zitten', aldus de NVWA.

Lijst met 20 producten

De lijst met 20 producten is opgesteld na een onderzoek dat de NVWA eerder dit jaar startte. Inspecteurs schaften bij 9 Nederlandse verkopers in totaal 21 honingproducten aan. Deze producten worden online aangeprezen als middel voor een beter seksleven voor mannen en vrouwen. Onderzoek in het laboratorium toonde aan dat er in 20 van de 21 producten 1 of meer stoffen met een libidoverhogende werking zaten.

Boetes

De NVWA legt aan de 9 verkopers een bestuurlijke boete op. Ook hebben inspecteurs de voedselveiligheidsplannen van de bedrijven gecontroleerd. Zo’n plan is verplicht voor elk bedrijf dat levensmiddelen produceert, verhandelt of verkoopt. Deze bedrijven moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat er geen verboden of schadelijke stoffen in hun producten zitten. De NVWA heeft bedrijven een maatregel opgelegd als het zogeheten HACCP-plan niet voldeed of niet aanwezig was. Bijvoorbeeld een officiële waarschuwing of boete.

Strafrechtelijk onderzoek

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA (NVWA-IOD) voert daarnaast een strafrechtelijk onderzoek uit naar een grotere handelaar in honingproducten. Rechercheurs hebben eerder dit jaar zijn bedrijfslocatie in Den Haag doorzocht. Daar troffen zij onder andere ruim 600 verpakkingen met honingproducten aan. Uit analyse in het laboratorium blijkt dat deze producten ook libidoverhogende stoffen bevatten. Het onderzoek loopt nog.

Bloeddruk ernstig verlagen

De NVWA adviseert consumenten om geen honingproducten te gebruiken die een beter seksleven beloven. De kans is aanzienlijk dat de producten werkzame stoffen van medicijnen bevatten. Deze stoffen horen niet thuis in levensmiddelen en kunnen ernstige bijwerkingen veroorzaken. Sildenafil kan bijvoorbeeld in combinatie met hartmedicatie de bloeddruk ernstig verlagen, wat kan leiden tot levensbedreigende situaties.