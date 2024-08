'Sporten en zwanger zijn gaan prima samen'

Dat voldoende bewegen gezond is, hebben de meeste mensen intussen wel scherp. Maar hoe zit dat voor vrouwen tijdens hun zwangerschap? Daarover leven nog veel vragen. Ook deze week ontstaan heel wat vraagtekens op het moment dat profvoetbalster Lieke Martens aankondigt zwanger te zijn en ondertussen door blijft sporten. Wat is verstandig op het gebied van sport en bewegen tijdens de zwangerschap, en wat niet?

Gezondheidsvoordelen

Veel zwangere vrouwen maken zich zorgen over eventuele nadelige gevolgen van sporten of bewegen voor hun ongeboren baby. Die zorgen zijn begrijpelijk, maar niet altijd terecht. Sterker nog: sporten en bewegen brengen juist veel gezondheidsvoordelen met zich mee, voor zowel de aanstaande moeder als de baby. Zo verbetert de conditie van de zwangere vrouw en wordt ze er sterker van, wat tijdens en na de bevalling goed van pas komt. Ook verkleint voldoende bewegen de kans op zwangerschapscomplicaties, zoals zwangerschapsdiabetes en -hypertensie (hoge bloeddruk). Voor wat betreft de baby: er is kans op verbetering van de conditie van het ongeboren en pasgeboren kindje, en de kans op vroeggeboorte neemt af.

Nog geen beweegrichtlijnen

Ondanks de voordelen van bewegen tijdens de zwangerschap, gaat men er vaak nog te voorzichtig mee om. Er zijn veel tegenstrijdige geluiden over wat je als zwangere vrouw wel of niet zou mogen doen op het gebied van bewegen en sport. Daarnaast zijn er op dit moment geen specifieke beweegrichtlijnen vanuit de Gezondheidsraad in Nederland. Dit zorgt voor verwarring bij zowel zorgprofessionals als zwangere vrouwen. Toch is er voldoende informatie bekend -beschikbaar bij het Kenniscentrum Sport & Bewegen- om een advies te kunnen geven aan zwangere vrouwen. Gynaecologen, kraamverzorgenden, bekkenbodemfysiotherapeuten en verloskundigen kunnen daar een rol in spelen.