Coronaprik: uitnodigen risicogroepen van start

Coronaprik geeft extra bescherming

Het coronavirus is er nog steeds en kan weer opleven. De coronaprik geeft mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona, extra bescherming tegen ziekenhuisopname of overlijden door corona.

Uitnodigingsbrief

Iedereen vanaf 60 jaar ontvangt een brief van het RIVM voor de coronaprik. Bij mensen onder de 90 jaar die vorig jaar een coronaprik hebben gehaald, staat er al een voorstel voor een afspraak in. De anderen worden in de brief uitgenodigd om zelf een afspraak te maken bij de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Dat kan vanaf 27 augustus via planjeprik.nl of 0800-7070.

Afspraak maken zonder brief

Volwassenen (18 tot en met 59 jaar) die elk jaar een uitnodiging ontvangen voor de griepprik, kunnen ook de coronaprik halen. Dit geldt ook voor kinderen en volwassenen met een ernstige aandoening, bijvoorbeeld een ernstige afweerstoornis. En voor zorgmedewerkers die direct contact hebben met kwetsbare patiënten. Deze groepen ontvangen geen brief van het RIVM. Zij kunnen zelf een afspraak maken via planjeprik.nl of 0800 7070.

Dit geldt ook voor volwassenen en kinderen die niet tot de doelgroep behoren, maar vanwege een kwetsbaar gezinslid of op advies van een behandelend arts, toch een coronaprik willen.

Adviezen om luchtweginfecties te voorkomen

Sommige mensen kunnen erg ziek worden van een coronavirus, griepvirus of verkoudheidsvirus. Het blijft daarom voor iedereen belangrijk om de adviezen om luchtweginfecties te voorkomen te volgen.

GGD-priklocaties

Op 16 september starten de GGD’en met het zetten van de coronaprik. Er wordt tot en met 6 december gevaccineerd met het mRNA-vaccin BioNTech/Pfizer tegen de JN.1 variant.

Bewoners van zorginstellingen krijgen de coronaprik in de instelling zelf. Zij ontvangen via de zorginstelling meer informatie hierover.

Mensen die door hun gezondheid niet zelfstandig of met hulp naar een priklocatie kunnen komen, kunnen contact opnemen met de GGD via 0800-7070. Zij kunnen thuis worden geprikt door een mobiel team van de GGD.