Nederland telt bijna 1,2 miljoen mensen met diabetes

In 2022 waren er in de Nederlandse huisartsenpraktijken bijna 1,2 miljoen mensen bekend met diabetes, waarvan 108.100 met diabetes type 1 en 1.064.800 met diabetes type 2. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel uitgevoerd in opdracht van het Diabetes Fonds.

Netvlies beschadigingen

Het aantal mensen met de diagnose diabetes type 2 is tussen 2011 en 2022 langzaam toegenomen. Daarbij hebben mensen met diabetes ook vaak andere aandoeningen. Vooral beschadigingen aan het netvlies in het oog komen vaak voor.

Bloedsuiker

Bij diabetes kan het lichaam de bloedsuiker niet meer regelen. Dat gebeurt bij gezonde mensen heel precies met het hormoon insuline. Twee belangrijke soorten diabetes zijn diabetes type 1 en diabetes type 2. Ze hebben allebei te maken met insuline en bloedsuiker, maar zitten heel verschillend in elkaar. Mensen met diabetes type 1 maken zelf te weinig insuline aan doordat het afweersysteem de cellen die insuline aanmaken afbreekt. Bij diabetes type 2 is het lichaam minder gevoelig geworden voor insuline en kan er te weinig insuline aangemaakt worden.

Aantal mensen met diabetes type 2 neemt langzaam toe

Van 2011 tot 2022 is er een lichte stijging te zien in het aantal mensen met diabetes type 2. Waarschijnlijk komt dit (deels) door de toenemende vergrijzing in Nederland. Het aantal mensen met diabetes type 1 is over deze periode nagenoeg gelijk gebleven. De gemiddelde leeftijd waarop mensen de diagnose diabetes krijgen is sinds 2011 licht gedaald, maar lijkt zich nu te stabiliseren. Voor diabetes type 1 wordt de diagnose op een gemiddelde leeftijd van 30 jaar gesteld en voor type 2 op 60 jaar.

Mensen met diabetes hebben vaker beschadigingen aan de ogen

Ten opzichte van de Nederlandse bevolking komen bij mensen met diabetes type 1 vooral oogaandoeningen en aandoeningen van de urinewegen vaker voor. Daarbij was er vooral sprake van beschadigingen aan het netvlies in het oog. Bij mensen met diabetes type 2 komen vooral stofwisselingsziekten, aandoeningen van het bloed en de urinewegen en hart- en vaatziekten vaker voor dan bij de algemene bevolking. Met als meest voorkomende, aan diabetes gerelateerde aandoeningen beschadigingen aan het netvlies van het oog en obesitas.