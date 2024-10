NVWA waarschuwt voor producten met mogelijk kankerverwekkend ingrediënt tongkat ali

Tongkat ali is een plant die wordt gebruikt in kruidenpreparaten. Kruidenpreparaten met tongkat ali waren voor 15 mei 1997 niet of nauwelijks verkrijgbaar op de Europese markt. Daarom zijn het wettelijk gezien ‘nieuwe voedingsmiddelen’ of ‘novel foods’. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft geconcludeerd dat tongkat ali genotoxisch is en daarmee mogelijk kanker kan veroorzaken. Daarom zijn kruidenpreparaten op basis van deze plant verboden in de Europese Unie. Naar aanleiding van meldingen van andere lidstaten over de verkoop van producten met tongkat ali in Nederland startte de NVWA een onderzoek.

Controles verkopers en online

In juni en juli voerde de NVWA controles uit op de verkoop van producten met tongkat ali in Nederland. In totaal inspecteerde de NVWA 16 bedrijven. Bij 10 van deze bedrijven troffen inspecteurs producten met tongkat ali aan. In totaal ging het om 11 verschillende producten. Deze zijn in bewaring genomen en vernietigd.

Daarnaast bleek uit het onderzoek dat er ook een aantal buitenlandse bedrijven producten met tongkat ali verhandelden in Nederland. Bij 2 online winkels werden 4 verschillende producten verkocht met tongkat ali. Bij 3 online platforms ging het om ruim 230 verschillende producten. De namen van deze bedrijven zijn door de NVWA gemeld aan de landen waar deze bedrijven gevestigd zijn, zodat zij de handel in deze producten konden stoppen.

Gebruik tongkat ali niet

Via buitenlandse webshops is het mogelijk om producten met tongkat ali te kopen. Omdat deze producten mogelijk kankerverwekkend zijn raadt de NVWA consumenten af deze middelen te gebruiken. Check daarom altijd de ingrediëntenlijst op de verpakking. Daarnaast vraagt de NVWA aan consumenten om melding te maken wanneer tongkat ali wordt aangeboden in een Nederlandse winkel of webshop. Melding maken kan via dit formulier.