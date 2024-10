Nederlandse ziekenhuizen kampen met plotseling tekort aan infusievloeistoffen

De grootste fabriek voor infusievloeistoffen van de Amerikaanse fabrikant Baxter is onlangs getroffen door orkaan Helene. 'Hierdoor is er wereldwijd een plotseling tekort aan infusievloeistoffen', zo meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) vrijdag.

Ziekenhuizen

Ziekenhuizen en andere zorgketens in Nederland kunnen last krijgen van dit tekort. Het CBG heeft contact met verschillende leveranciers om de impact van het tekort te beperken.

Meldpunt tekorten

Fabrikant Baxter heeft in Nederland meldingen gedaan van tijdelijke leveringsproblemen voor 12 verschillende infusievloeistoffen. Het gaat om het complete assortiment infusievloeistoffen. Deze vloeistoffen worden in het ziekenhuis gebruikt om via infusie toe te dienen aan patiƫnten of om medicijnen in op te lossen, zoals water voor injecties. Het gaat dus om belangrijke producten voor het ziekenhuis. Maar ook buiten het ziekenhuis zijn dit producten die niet gemist kunnen worden.

Alternatieven beperkt

Baxter is de grootste leverancier van infusievloeistoffen in Nederland. Door het sluiten van de fabriek in de Verenigde Staten krijgen we in Nederland een kwart minder infusievloeistoffen geleverd. Andere fabrikanten kunnen het tekort mogelijk gedeeltelijk opvangen. Baxter verwacht vanaf 1 januari weer volledig te kunnen leveren.

Wat doet het CBG?

Het CBG staat in nauw contact met fabrikanten om te zien of een andere leverancier een oplossing kan bieden met alternatieve infusievloeistoffen. Daarnaast onderzoekt het CBG in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) of het mogelijk is om tijdelijk import uit het buitenland toe te staan.

Advies voor zorgverleners

Het Landelijk Coƶrdinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) heeft adviezen opgesteld om het verbruik van infusievloeistoffen te beperken en onnodig gebruik te voorkomen.