Meer risico op grote virusuitbraken door muggen als gevolg van verzilting Nederland

Onze Nederlandse huissteekmug blijkt goed te overleven in zout water. In een verziltend Nederland zorgt dat in de toekomst makkelijker voor grote muggenplagen, zegt bioloog Maarten Schrama in het NTR-wetenschapsprogramma Focus. Deze plagen worden gevaarlijk als zij ook virussen kunnen overbrengen; dan kan er een grote uitbraak ontstaan. Het nu al in Nederland sluimerende Westnijlvirus maakte in Europa dit jaar al 88 dodelijke slachtoffers. Viroloog Marion Koopmans stelt in Focus dat een grotere uitbraak van het Westnijlvirus in Nederland slechts een kwestie van tijd is. Focus, donderdag, 20.55 uur bij de NTR op NPO 2.

Nederland verzilt in rap tempo. Door de stijgende zeespiegel worden ook onze sloten steeds zouter. Tot op heden werd gedacht dat onze huissteekmuggen niet tegen zout water kunnen, maar bij recente experimenten van biologen Maarten Schrama en Jordy van der Beek van de Universiteit Leiden bleken ze zich juist prima te kunnen voortplanten in zout water. Voor de mug heeft het zout zelfs een groot voordeel: hun natuurlijke vijanden zijn niet bestand tegen zout en dat is het beste recept voor een grote muggenplaag. Maarten Schrama: “We hebben in Nederland ongeveer 300.000 kilometer aan sloot. Als al die sloten in Nederland helemaal vol met muggen komen te zitten, is dat misschien wel een land waar je kunt leven, maar de vraag is of je daar dan nog wel wilt leven.’

Aan de Wageningen Universiteit onderzoeken entomologen Charlotte Linthout en Sander Koenraadt het volgende potentiële probleem. Zijn de muggen die opgegroeid zijn in zout water vatbaarder voor virussen? In een speciaal biosafety lab krijgen muggen kippenbloed aangeboden dat met verschillende virussen besmet is. Zo worden alle mogelijke doemscenario’s onderzocht.

Zout water heeft in het verleden ook voor gezondheidsproblemen gezorgd. Toen in Nederland nog veel zouterwatermoerassen waren, kwam hier malaria voor. Osteoarcheoloog Rachel Schats (Universiteit Leiden) onderzoekt skeletten op de sporen van deze door muggen overgedragen ziekte. Pas in 1970 verklaarde de WHO ons land officieel malariavrij.

