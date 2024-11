RIVM: Vorig jaar bij 27.000 mensen kanker of voorstadia ontdekt bij bevolkingsonderzoeken

In 2023 is met de drie bevolkingsonderzoeken naar kanker bij ruim 27.000 mensen kanker of een voorstadium daarvan gevonden. Dat blijkt uit de monitors over de bevolkingsonderzoeken naar darmkanker, baarmoederhalskanker en borstkanker. Door mee te doen, kan kanker worden voorkomen of vroeg worden opgespoord. Bij dit laatste is dan vaak een minder zware behandeling mogelijk en meer kans op overleving. In totaal kregen in 2023 ruim vier miljoen mensen een uitnodiging voor de bevolkingsonderzoeken naar kanker.