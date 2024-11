NVWA: Meer dan helft claims manukahoning misleidend

Manukahoning, gemaakt van de nectar van de manukastruik uit Nieuw Zeeland, wordt steeds vaker aangeprezen als superfood. Veel beweringen over deze honing missen wetenschappelijke onderbouwing. De NVWA onderzocht daarom 38 websites die manukahoning verkopen op het juiste gebruik van claims. Hierbij is de hele website beoordeeld, inclusief teksten in blogs, reviews, foto's of video's.

Resultaten

Van de 38 onderzochte websites maakten er 15 verboden medische claims over manukahoning. Zo werd gesuggereerd dat manukahoning de MRSA-bacterie kan bestrijden, of dat je het kan gebruiken bij bronchitis of astma. Zelfs claims over het voorkomen van of ondersteuning bij de behandeling van kanker werden gebruikt.

Onterechte gezondheidsclaims werden gemaakt op 8 van de onderzochte websites. Voorbeelden van dergelijke gezondheidsclaims zijn: 'heeft een unieke antibacteriële werking', 'bijzondere antibacteriële eigenschappen' en 'bevat speciale bio-actieve eigenschappen die vele gezondheidsvoordelen bevatten'.

Bedrijven die onterechte claims maakten, hebben een officiële waarschuwing ontvangen of er is een boete opgemaakt. Veel bedrijven hebben actie ondernomen en hun website aangepast. In de komende periode zullen er herinspecties plaatsvinden om te controleren of de websites van de onderzochte bedrijven nu wel aan de wetgeving voldoen. Als de overtreding dan niet opgeheven is neemt de NVWA zwaardere maatregelen.

Claims

Claims kunnen voorkomen op etiketten van levensmiddelen, maar ook in folders, op websites en op (sociale) media. Claims, inclusief voedings- en gezondheidsclaims, zijn een vrijwillige vorm van voedselinformatie. Vrijwillige voedselinformatie mag nooit misleidend, verwarrend of dubbelzinnig zijn. De NVWA onderzoekt steekproefsgewijs en risicogericht of bedrijven die levensmiddelen aanbieden onjuiste of verboden claims maken. De NVWA adviseert gebruikers om zelf ook kritisch te kijken naar de claims bij producten.