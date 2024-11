Stichting GUTS lanceert nieuw fonds om lijdensweg bij chronische darmziekten te verlichten

Impact van IBD op jongere generaties

De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa beginnen vaak op jonge leeftijd en raken niet alleen de fysieke gezondheid van patiënten, maar ook hun sociale en professionele leven. "IBD-patiënten krijgen vaak te maken met onbegrip, omdat ze er aan de buitenkant gezond uitzien," zegt Liesbeth Munster, arts en oprichter van Stichting GUTS. "Voor veel jongeren zijn zelfs dagelijkse activiteiten, zoals werk of school, een enorme opgave." Deze chronische aandoeningen gaan gepaard met pijn, extreme vermoeidheid en sociale stigma's. "IBD is geen kwestie van leven of dood, maar een kwestie van leven of overleven," aldus Munster.

Stichting GUTS: jonge artsen met een missie

Stichting GUTS werd eind 2023 opgericht door jonge IBD-artsen met een duidelijke missie: positieve verandering brengen voor IBD-patiënten in Nederland. Zij willen niet alleen bewustwording creëren, maar ook concrete actie ondernemen. De stichting zamelt geld in voor onderzoek naar nieuwe behandelmethoden en focust op vroegtijdige opsporing van deze ziektes.

"Vroegtijdige diagnose van de ziekte van Crohn kan een wereld van verschil maken in de lange termijn vooruitzichten van patiënten," zegt Carla Marres, mede-oprichter van Stichting GUTS.

Een krachtige campagne met bekende ambassadeurs

Met hun eerste landelijke campagne zet Stichting GUTS in op bewustwording en fondsenwerving. Bekende ambassadeurs zoals Daniël van Zweden, Lynn Quanjel, Ray Klaassens en Sanne Heijen delen hun steun en ervaringen via sociale media en video-interviews. "Deze verhalen maken zichtbaar wat het betekent om met IBD te leven," aldus Munster. Daarnaast worden ziekenhuizen en bedrijven actief betrokken om de campagneboodschap te verspreiden en acties te organiseren op de werkvloer.

Hoe de samenleving kan helpen

Stichting GUTS roept bedrijven, fondsen en particulieren op om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek. "Iedere donatie helpt," zegt Munster. "Samen kunnen we patiënten de hoop teruggeven op een waardiger leven." Donaties kunnen worden gedaan via www.stichtingguts.nl, waar ook meer informatie te vinden is over de impact van IBD en manieren om steun te betuigen.