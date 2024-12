1 op 4 van de Nederlanders weet niet of zorgverlener onder contract staat bij verzekeraar

Ruim 1 op de 4 Nederlanders (27,7%) weet niet of de zorgverleners die zij bezoeken gecontracteerd zijn. Onduidelijkheid over contractering kan ingrijpende financiële gevolgen hebben. Voor 14% van de Nederlanders werd dit al werkelijkheid: zij hebben extra kosten moeten maken omdat hun zorgverlener niet gecontracteerd bleek te zijn. Aan de andere kant zijn er Nederlanders die zich hier wel bewust van zijn: 9,7% van de Nederlanders geeft aan dat zij weten dat niet alle zorgverleners gecontracteerd zijn bij hun zorgverzekeraar. Zorgcontractering blijft belangrijk en speelt voor bijna driekwart van de Nederlanders een rol in hun keuze voor een zorgverzekering. Dat blijkt uit een enquête van zorgvergelijker Overstappen.nl.

Zorgcontractering doorslaggevend, maar laat bekend

Voor 72,2% van de Nederlanders is contractering van zorgverleners een factor bij hun keuze voor een zorgverzekering. Voor 53,9% van deze groep is dit zelfs doorslaggevend. Voor 46% van deze groep is het wel belangrijk, maar niet bepalend voor de uiteindelijke keuze.

Volgens Jeremy Broekman, zorgexpert bij Overstappen.nl, is het voor deze groepen belangrijk nog even te wachten met het kiezen van een nieuwe zorgverzekering. ‘Zoals elk jaar is een deel van de contracten tussen zorgverzekeraars en zorgverleners nog niet bekend. Soms zijn de afspraken tussen zorgverleners en verzekeraars pas aan het einde van het jaar rond. Wil je zeker weten dat je zorgverlener erbij hoort? Wacht dan tot het einde van het jaar.’

Bijbetalen voor niet-gecontracteerde zorgverlener

14% van de Nederlanders kreeg achteraf te maken met onverwachte kosten, doordat zij zorg kregen van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Broekman geeft aan dat de kosten voor niet-gecontracteerde zorg hoog kunnen uitvallen als je niet oplet. ‘Je krijgt maar een gedeelte vergoed en je moet vaak zelf bijbetalen. Dat kan oplopen tot honderden euro’s die je zelf moet betalen. Gelukkig moeten zorgverleners je altijd melden of zij onder contract staan bij jouw huidige zorgverzekeraar. Voor een volledige vergoeding kan je altijd kijken of je bij een gecontracteerde verlener terecht kan.’

Dat is niet altijd mogelijk, weet ook Broekman. ‘In sommige regio’s ben je nu eenmaal gebonden aan bepaalde zorgverleners. Niet iedereen heeft dan de capaciteit of tijd om bijvoorbeeld verder te reizen om vergoeding te krijgen. Daarnaast verdwijnt de restitutiepolis in 2025 volledig. Er bestaat nu geen verzekeraar meer die alles 100% vergoedt. Verzekerden moeten daarom extra letten op de contractering.’’