Deel Nederlanders beweegt voldoende, maar te weinig verspreid over de week

Ruim één op de tien Nederlanders van 18 jaar en ouder beweegt genoeg minuten, maar te weinig verspreid over verschillende momenten in de week. Daardoor voldoet deze groep nog niet aan de Beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad (GR). Als zij door de dag heen structureel iets vaker actieve keuzes maken, halen ze de richtlijnen wel. Bijvoorbeeld door vaker voor de fiets in plaats van de auto te kiezen of regelmatig de trap te nemen in plaats van de lift. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM.

Als deze groep dit doet, komt het percentage volwassen Nederlanders dat voldoet aan deze richtlijnen uit op 56%. In 2023 bleef dit percentage steken op 44%. Volgens de GR (groepsrisico) beweegt een volwassene voldoende bij 150 minuten, verspreid over de week. Het gaat dan om matig- tot zwaar-intensief bewegen. Te denken valt aan fietsen, zwaar huishoudelijk werk of sporten. Daarnaast is het advies om minimaal 2 keer per week bot- en spierversterkende activiteiten te doen, zoals wandelen of krachttraining.

Bewegen verdelen over de week

Dit RIVM-onderzoek laat dus zien dat sommige mensen niet zozeer te weinig minuten bewegen, maar het bewegen niet genoeg over de week verdelen. Voor deze groep is maar een kleine verandering nodig om wél aan de Beweegrichtlijnen te doen. Het streven van de overheid is dat driekwart van de bevolking deze richtlijnen in 2040 haalt. Om dit doel te halen is meer nodig. Een systeemaanpak kan hieraan bijdragen. Hierin werken verschillende partijen (zoals overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven) vanuit verschillende domeinen (zoals zorg, werk, onderwijs en leefomgeving) met elkaar samen.

Meeste gezondheidswinst

Het RIVM bekeek ook uit wie de groepen ‘niet-bewegers’ en ‘weinig-bewegers’ bestaan. De eerste groep is zeer klein. Het gaat om 1,6% in 2023, terwijl iets meer dan de helft van de Nederlandse bevolking weinig beweegt. Ouderen en mensen met een beperking en/of een langdurige aandoening bewegen vaker niet of weinig. Bij mensen die niet of nauwelijks bewegen, zal de gezondheid het meeste verbeteren als zij (meer) gaan bewegen. Mensen die al bewegen, kunnen nog meer gezondheidsvoordelen halen door vaker, langer of intensiever te bewegen.

Het RIVM deed dit onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). De resultaten zijn gebaseerd op data uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2023 van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en het RIVM. Aan deze enquête deden ruim 9000 mensen van 4 jaar en ouder mee. De meting wordt jaarlijks herhaald.