Dagelijks tienduizenden patiënten geraakt door geneesmiddeltekorten

Nog altijd zijn de geneesmiddelentekorten nijpend. In november 2024 heeft LEF in samenwerking met SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy (SIR) het geneesmiddelentekort in meer dan 300 apotheken in kaart gebracht. Zie noot voor redactie voor een link naar het onderzoek. Dit onderzoek laat zien dat apotheken in Nederland dagelijks te maken hebben met tienduizenden recepten voor medicijnen die niet leverbaar zijn en waarvoor ze dus een alternatief zoeken. Het gaat daarbij ook om voor patiënten direct kritieke geneesmiddelen, zoals salbutamol (bij astma) en insuline (bij diabetes). De gevolgen voor patiënten en hun gezondheid zijn groot – bijvoorbeeld wanneer patiënten door de wijzigingen niet goed meer ingesteld zijn op hun medicijnen voor epilepsie of diabetes.

Ook onder zorgverleners zijn de gevolgen van de tekorten zichtbaar. Het werkplezier van meer dan 90% van de apothekersassistenten is door de tekorten verminderd en de werkdruk is verhoogd. Discussies aan de balie in de apotheek met patiënten, het heel vaak nee moeten ‘verkopen’ omdat weer iets niet leverbaar is, heeft een grote impact op het gevoelsleven van de apothekersassistenten en apothekers. Ze kunnen niet langer de kwaliteit van zorg bieden die ze zouden willen. Vanwege de tekorten problematiek blijft er structureel minder tijd over voor andere noodzakelijke patiëntenzorg die de apotheek levert.

LEF wijst er naar aanleiding van dit onderzoek op dat de instroom van apothekersassistenten heel fors aan het afnemen is, terwijl patiënten, ondanks de discussies, apothekersassistenten enorm waarderen. Op termijn zal deze ontwikkeling het voortbestaan van de apotheek in de wijk ernstig bedreigen. Voor het behoud van de apotheekzorg is de rol van de zorgverzekeraars bij het inkopen van geneesmiddelen en het contracteren van farmaceutische zorg cruciaal.

Dit jaar zal LEF in samenwerking met meerdere partijen stappen zetten om de manier van werken van zorgverzekeraars te veranderen. Dit in het belang van de beschikbaarheid van geneesmiddelen en apotheekzorg in Nederland.