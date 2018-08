Onze Koning toen hij nog in de kinderwagen zat

De RVD heeft in samen spraak met de Koning een foto gepubliceerd op Instagram waar de kleine kroonprins samen met zijn moeder te zien is.

Het gaat om een foto van zo'n vijftig jaar geleden gemaakt vlak na de oorlog in de tuin van Kasteel Drakensteyn door fotograaf Max Koot. Op de foto is te zien hoe Willem-Alexander met een parapluutje in zijn hand in een wagentje zit. Zijn moeder Beatrix zit gehurkt naast hem en lacht.