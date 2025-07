Hof: Bandleider The Voice of Holland niet vervolgd

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft besloten dat de beslissing van het Openbaar Ministerie, om de vroegere bandleider van het televisieprogramma 'The Voice of Holland' niet strafrechtelijk te vervolgen, juist is. Tegen de beslissing van het hof is geen beroep mogelijk. Daarmee komt deze zaak ten einde.

Aangifte

Klaagster heeft begin februari 2022 aangifte gedaan tegen de bandleider van het televisieprogramma ‘The Voice of Holland’. Klaagster deed aangifte van een seksueel grensoverschrijdend incident op 13 februari 2018 – zij was toen een kandidate van het televisieprogramma.

Onderzoek

De aangifte is vervolgens in behandeling genomen en dit leidde tot een onderzoek onder leiding van de officier van justitie. De bandleider werd in de loop van dit onderzoek als verdachte aangehouden en verhoord. Daarnaast zijn getuigen gehoord en is de telefoon van klaagster onderzocht.

Vrijspraak

Omdat het Openbaar Ministerie oordeelde dat een behandeling van de zaak tot een vrijspraak zou leiden, is besloten om de bandleider niet verder te vervolgen wegens gebrek aan bewijs. In de ogen van het Openbaar Ministerie is juridisch gezien niet te bewijzen dat er sprake is geweest van dwang tot het ondergaan van seksuele handelingen.

Artikel 12-procedure gestart door kandidate

Klaagster heeft vervolgens in juli 2024 een klacht ingediend bij het gerechtshof tegen deze beslissing van het Openbaar Ministerie. Deze procedure is vastgelegd in onder andere artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering. De procedure staat daarom ook bekend als ‘artikel 12 Sv-procedure’ bij de beklagkamer van het hof. Het hof heeft nu op die klacht beslist.

Zitting

Het hof heeft zowel klaagster als de bandleider (in deze procedure ook wel beklaagde genoemd) tijdens twee aparte besloten zittingen gehoord. De openbaar aanklager bij het hof (de advocaat-generaal) heeft geadviseerd de klacht ongegrond te verklaren.

Oordeel

Kijkend naar alle onderzoeksbevindingen vindt het hof dat in deze zaak niet te verwachten is dat een later oordelende strafrechter tot een veroordeling van beklaagde zal komen. Het hof zal daarom het Openbaar Ministerie niet bevelen tot vervolging van beklaagde over te gaan. Ook het doen van nader onderzoek, waar klaagster om vroeg, vindt het hof niet meer zinvol. Door het tijdsverloop en de nodige publiciteit rondom deze zaak verwacht het hof niet dat het doen van nader onderzoek bruikbaar en/of betrouwbaar objectief bewijs zal opleveren. Het hof wijst de klacht tegen de beslissing van het Openbaar Ministerie om de bandleider niet te vervolgen dan ook af.

Publicatie

Rondom het televisieprogramma is veel media-aandacht geweest. Het programma werd voor onbepaalde tijd stopgezet, na beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik rondom het programma. Gelet op alle aandacht die (ook) deze artikel 12 Sv-procedure heeft gekregen, is besloten deze beslissing te publiceren.