Madonna de queen of pop 60 jaar

Madonna de queen of pop wordt donderdag 60 jaar. Madonna zelf leeft het liefst leeftijdsloos, maar om het toch maar te vieren komt ze dit jaar nog met een nieuw album én een nieuwe look.

Madonna is de bestverkopende en succesvolste vrouwelijke artiest aller tijden. Ook staat ze in de muziekwereld bekend als een hardwerkende perfectionist. Volgens de Guinness World Records heeft de Queen of Pop een bewezen aantal van ruim 300 miljoen albums verkocht.

'Verjaardagsgeld naar goed doel'

Madonna heeft vandaag een samenwerking aangekondigd met Facebook en het wereldwijde betaalbedrijf Ripple om haar fans te activeren, een maand lang haar zestigste verjaardag te vieren en fondsen te werven voor wezen en kwetsbare kinderen in Malawi.

Madonna heeft Raising Malawi in 2006 opgericht om de armoede en ontberingen van Malawi's wezen en kwetsbare kinderen aan te pakken. Raising Malawi werkt samen met lokale organisaties om Malawiaanse kinderen en hun zorgverleners te voorzien van essentiële middelen, waaronder onderwijs en medische zorg.