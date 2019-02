Politie niet blij met makers videoclip Jebroer

De politie is niet blij met de nieuwe videoclip van Jebroer. In de video is een achtervolging te zien die in scene is gezet met een politieauto. De makers van de video zouden de gemaakte afspraken over het lenen van uniformen en auto niet zijn nagekomen. De politie bekijkt of er juridische stappen ondernomen.