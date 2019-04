Duncan zingt 'Arcade' als twee na laatste op Eurovisie Songfestival

Twee na laatste

Eerder werd al bekend gemaakt dat Duncan tijdens de tweede halve finale gaat optreden en nu weten we de volgorde. Duncan zit tussen Noorwegen en Noord-Macedonië in. Duncans 'Arcade' is een verhaal over de zoektocht naar de liefde van je leven, het is de hoop naar datgene wat onbereikbaar lijkt. Bekijk in de video hieronder de complete volgorde van de halve finales.