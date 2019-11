Bekendmaking van het thema Eurovisie Songfestival 2020

Na de bekendmaking van het thema 'Open Up', vorige maand, onthult de projectorganisatie vandaag het artwork voor het Eurovisie Songfestival 2020. Het design, dat de visuele basis vormt voor de drie shows en het evenement in Rotterdam, staat symbool voor de viering van 65 jaar Eurovisie Songfestival en de 41 landen die er bij elkaar komen.

Datagedreven vignet

Het Eurovisie Songfestival is 10 jaar na de Tweede Wereldoorlog ontstaan om Europa dichter bij elkaar te brengen met behulp van muziek. In de afgelopen decennia heeft de competitie zich altijd opengesteld voor nieuwe landen, nieuw talent en nieuwe technologie. Om die boodschap kracht bij te zetten is een datagedreven vignet ontwikkeld dat de geschiedenis van het songfestival op een eigentijdse manier viert.

Kleuren uit de vlaggen van 41 landen

Het beeldmerk is een abstracte weergave van de kleuren uit de vlaggen van de 41 landen die in 2020 meedoen, in volgorde van hun eerste songfestivaldeelname. Door deze in chronologische volgorde aan het vignet toe te voegen, ontstaat een abstract en kleurrijk symbool. Het beeldmerk borduurt voort op de vormgeving van drie voorafgaande edities van het Eurovisie Songfestival die in Nederland gehouden werden in 1970, 1976 en 1980.

Minimalistisch, experimenteel en innovatief

"Dit beeldmerk ademt de belangrijkste kenmerken van Dutch Design: minimalistisch, experimenteel en innovatief. Het vertelt een verhaal, maar is ook kleurrijk, feestelijk en, niet onbelangrijk, breed toepasbaar,” aldus Sietse Bakker, Executive Producer Event van het Eurovisie Songfestival 2020. “Het toeval wil dat het eerste Eurovisie Songfestival in 1956 door Nederland werd geopend. Daarom begint de tijdlijn met de kleuren van de Nederlandse vlag.”

Moderne, diverse en inclusieve waarde

Jon Ola Sand, Executive Supervisor van het Eurovisie Songfestival voor de European Broadcasting Union (EBU): "We zijn erg tevreden met het artwork van het Eurovisie Songfestival 2020, dat onze 65-jarige geschiedenis op de perfecte manier viert. Het impactvolle ontwerp omvat daarnaast de moderne, diverse en inclusieve waarden van het evenement en vult de slogan van dit jaar, "Open Up", op een prachtige manier aan."



De pitch voor het artwork, waaraan elf Nederlandse bureaus meededen, werd gewonnen door bureau CLEVER°FRANKE, die het beeldmerk mede met behulp van eigen software ontwikkelde.



Het Eurovisie Songfestival 2020 vindt plaats in Rotterdam. De halve finales worden gehouden op dinsdag 12 mei en donderdag 14 mei, de finale op zaterdag 16 mei, live vanuit Ahoy. De kaartverkoop start naar verwachting voor de feestdagen. De organisatie van het Eurovisie Songfestival 2020 in Nederland is een samenwerking tussen NPO, NOS en AVROTROS, in coproductie met de EBU.