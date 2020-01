Koning Albert II is de biologische vader van Delphine Boël

Uit DNA-onderzoek is gebleken dat Koning Albert (85) II de biologische vader van Delphine Boël (51) is. Dit heeft het Belgische Koningshuis maandag bekendgemaakt.

DNA

'Zijne Majesteit de Koning Albert II heeft kennis genomen van de resultaten van het DNA-monster dat hij afstond op vraag van het hof van beroep in Brussel. De wetenschappelijke conclusies geven aan dat hij de biologische vader is van mevrouw Delphine Boël', aldus de officiële mededeling van het Koningshuis.

Cassatie

Delphine Boël vermoedde zelf dat Koning Albert II haar vader is maar omdat deze elke medewerking weigerde stapte zij naar de rechter. Koning Albert II ging in cassatie maar moest uiteindelijk toch zijn DNA afstaan. Dit heeft hij in mei 2019 gedaan. Het resultaat van deze DNA-test werd door de advocaat van de koning nog geprobeerd om geheim te houden, maar dit werd uiteindelijk door het Hof van Cassatie afgewezen.