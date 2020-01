Tim Coronel gaat MONO-zakelijk promoten bij werkgevers

Autocoureur Tim Coronel wordt de ambassadeur voor MONO-zakelijk. Hij gaat het komende jaar werkgevers stimuleren om afleiding in het verkeer aan te pakken. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) maakte de benoeming van Coronel bekend bij de afsluiting van een 24-uurs sessie met tientallen vertegenwoordigers van bedrijven en kennisinstellingen. Die presenteerden in Bergambacht concrete ideeën om dit jaar zoveel mogelijk werkgevers te overtuigen van het nut en de noodzaak van afspraken over MONO-rijden.

Tijdens het rijden

Uit onderzoek van onder meer Veilig Verkeer Nederland (VVN) bleek vorig jaar dat één op de tien werkgevers het een normale zaak vindt dat hun werknemers berichten lezen en terugschrijven tijdens het rijden. Ruim één op de drie werkgevers in ons land heeft geen regels voor de medewerkers over het smartphonegebruik in de auto.

MONO-zakelijk

Minister Van Nieuwenhuizen is dan ook blij met de meervoudig deelnemer aan de Dakar-rally als ambassadeur voor MONO-zakelijk: ‘Tim is als zeer ervaren autocoureur een autoriteit in de racewereld. Hij weet waar hij over praat en kent als geen ander het belang van concentratie achter het stuur en het gevaar van afleiding in het verkeer. Daarnaast is hij een enthousiaste spreker. Hij is de aangewezen man om aan werkgevers de boodschap van MONO-zakelijk over te brengen.’

'Concentratie is alles'

Ook Tim Coronel zelf hoefde niet lang na te denken toen hij gevraagd werd als ambassadeur: ‘Achter het stuur geldt: concentratie is alles. Niet alleen als je autocoureur bent maar net zo goed wanneer je in de auto onderweg bent van of naar werk, is het letterlijk van levensbelang om je aandacht erbij te houden. Daarom werk ik graag mee aan de MONO-zakelijk aanpak. Om zo het gevaar van afleiding bij alle werkgevers in ons land op de agenda te krijgen’.

24-uurs sessie

Gisteren en vandaag kwamen in Bergambacht zo’n vijftig vertegenwoordigers van bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en overheid bij elkaar. Het doel was om met elkaar ideeën en acties te bedenken om het belang van MONO-rijden bij zoveel mogelijk werkgevers onder de aandacht te brengen. Onder meer Heineken, KPN, Thuisbezorgd, Athlon en Interpolis waren aanwezig. Vanmiddag werden de uitkomsten en voorstellen gepresenteerd aan minister Van Nieuwenhuizen en de kersverse MONO-zakelijk ambassadeur Tim Coronel. Ook Frits van Bruggen (ANWB), Steven van Eijck (RAI vereniging), Maxime Verhagen (Bouwend Nederland) en Peter Hagemans (VNO-NCW) waren aanwezig. De komende periode worden de ideeën verder uitgewerkt en in gang gezet.

Over MONO-zakelijk

MONO-zakelijk is onderdeel van de brede MONO-aanpak, waarmee afleiding in het verkeer wordt aangepakt. Onderdeel van MONO-zakelijk is een convenant dat eind 2017 werd gelanceerd met als doel om werkgevers, producenten van telefoons, apps, in-car apparatuur, verzekeraars en leasemaatschappijen te stimuleren om bestuurders ongestoord aan het verkeer te laten deelnemen. Het aantal bedrijven dat meedoet aan het convenant staat momenteel op ruim vijftig. Komend jaar moet dat aantal groeien naar tenminste duizend deelnemers. Op www.monozakelijk.nl kunnen werkgevers campagnemateriaal en tips vinden om te zorgen dat hun werknemers MONO rijden.