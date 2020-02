Matthijs Van Nieuwkerk stopt met DWDD

Nieuw 3-jarig contract

Matthijs van Nieuwkerk heeft voor drie jaar bijgetekend bij BNNVARA en gaat voor de omroep vanaf januari 2021 een lange reeks zaterdagavondprogramma’s maken. BNNVARA is bezig met de ontwikkeling van een nieuw programma op de vooravond van NPO 1.

'Weergaloos avontuur'

Matthijs van Nieuwkerk: 'DWDD was een weergaloos avontuur, waarin ik veel dromen heb zien uitkomen. We hebben in die dagelijkse driekwartier televisie veel bedacht, veel gedurfd, veel voor mekaar gebokst. Nu wil ik het roer nog een keer omgooien. Ik hijs de zeilen.'

'Met hart en ziel'

Gert-Jan Hox, Directeur Content BNNVARA: 'Ik ben enorm blij dat Matthijs bij BNNVARA blijft. Vijftien jaar lang werkte hij met hart en ziel aan één van de grootste successen uit de vaderlandse televisiegeschiedenis. Onder zijn leiding vond het programma zichzelf keer op keer opnieuw uit en wist het kijkers steeds te verrassen, te boeien en te ontroeren. Ik ben ervan overtuigd dat hij daar een ijzersterk hoofdstuk aan toe gaat voegen op de zaterdagavond.'

Spin-offs

De Wereld Draait Door organiseerde naast het dagelijkse tv-programma ook tweemaal het DWDD Festival, talloze concerten, documentaires en een pop-up museum. Onder de vlag van DWDD University werden er Summerschools en grote colleges met o.a. Robbert Dijkgraaf, Freek Vonk, Erik Scherder, Alexander Klöpping en Beatrice de Graaf uitgezonden. In DWDD Heimwee waren er revivals van ‘Hier is… Adriaan van Dis’, Het Lagerhuis en Kopspijkers. DWDD heeft zowel de Televizier-Ring als de Nipkowschijf gewonnen.