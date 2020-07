Nederlands Film Festival maakt selecties bekend

Gouden Kalf Competitie Speelfilm (alfabetische volgorde):

• 100% Coco New York - Ruud Schuurman

• April, May en June - Will Koopman

• De beentjes van Sint-Hildegard - Johan Nijenhuis

• De belofte van Pisa - Norbert ter Hall

• De brief voor Sinterklaas - Lucio Messercola

• Buiten is het feest - Jelle Nesna

• Buladó - Eché Janga

• Bumperkleef - Lodewijk Crijns

• De club van lelijke kinderen - Jonathan Elbers

• Engel - Dennis Bots

• Goud - Rogier Hesp

• Huisvrouwen bestaan niet 2 - Aniëlle Webster

• Instinct - Halina Reijn

• Kala azar - Janis Rafa

• Kapsalon Romy - Mischa Kamp

• Kruimeltje en de strijd om de goudmijn - Diede in 't Veld

• De Liefhebbers - Anna van der Heide

• Marionette - Elbert van Strien

• Mees Kees in de wolken - Martijn Smits

• Mi vida - Norbert ter Hall

• Onze jongens in Miami - Johan Nijenhuis

• Paradise Drifters - Mees Peijnenburg

• Penoza, the Final Chapter - Diederik van Rooijen

• De piraten van hiernaast - Pim van Hoeve

• Porselein - Jenneke Boeijink

• Project Gio - Bas van Teylingen

• Rundfunk: Jachterwachter - Rob Lücker

• La última primavera - Isabel Lamberti

• De Vogelwachter - Threes Anna

• Wat Is Dan Liefde - Aniëlle Webster

Gouden Kalf Competitie Televisiedrama (alfabetische volgorde):

• ANNE+ 2 - Valerie Bisscheroux

• Boy Meets Gun - Joost van Hezik

• Dropje - Meikeminne Clinckspoor

• Het geheime dagboek van Hendrik Groen 2 - Tim Oliehoek

• Hollands Hoop 3 - Dana Nechushtan

• I.M. - Michiel van Erp

• Lieve mama - Jelle de Jonge

• Magic Mountains - Urszula Antoniak

• Mocro Maffia 2 - Mustafa Duygulu & Victor D. Ponten

• Papadag 2 - Beer ten Kate & Janice Pierre

• De regels van Floor 3 - Maurice Trouwborst & Jamille van Wijngaarden

• TreurTeeVee 2 - Joost van Hezik

• Vampieren in de nacht - Diederik van Rooijen

• Vliegende Hollanders - Joram Lürsen

• Vos en Haas - Mascha Halberstad & Tom van Gestel

Jury's en Academy-systeem

Voor de Gouden Kalf Competitie Televisiedrama, Korte Film, Korte Documentaire en Interactive stelt de festivalorganisatie een jury aan om de nominaties en winnaars te bepalen. De nominaties en winnaars van de Gouden Kalveren in de categorieën speelfilm en lange documentaire in Nederland worden bepaald via een Academy-systeem dat is ontwikkeld samen met de Dutch Academy For Film (DAFF).