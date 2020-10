Winnaar Heel Holland Bakt Kids heet Saar

Saar is de kersverse winnaar van het eerste seizoen van het MAX-programma Heel Holland Bakt Kids. Dat werd zojuist bekendgemaakt in een bloedstollende finale, waarin ze haar medefinalisten Mees en Sophie versloeg. Saar bakte de sterren van de hemel met haar moeder Francis en mag zich vanaf vandaag de Beste Juniorthuisbakker van Nederland noemen.

Na vier weken bakplezier is zojuist in de finale van Heel Holland Bakt Kids bekendgemaakt dat Saar en moeder Francis het winnende duo zijn van het allereerste seizoen! Ze maakten een slijmtaart als spektakelstuk en wisten daarmee de trofee te veroveren. Janny en Robèrt waren vooral onder de indruk van hun creativiteit, lef en verrassende smaken.

Saar: “Ik dacht eerst dat het een grap was. Ik zag een schaduw door de foto heen en daarin zag ik twee vlechtjes. Mama zei: ‘Hé, volgens mij zijn wij dat!’ Ik dacht dat het vast een grapje was, want André maakt de hele tijd grapjes. Maar toen het echt zo was, kon ik het niet geloven! Ik was zo superblij!”

Mees en Sophie

Ook finalisten Mees en Sophie hebben een fantastische prestatie geleverd. Daarom verlaten ze met opgeheven hoofd de tent. Janny en Robèrt vonden dat Mees en vader Bas enorm netjes en secuur hebben gewerkt. Mees: “De finale was heel spannend. We hadden het onszelf best moeilijk gemaakt met een taart met allemaal lagen. We hadden te weinig tijd, anders hadden we netter kunnen werken. Maar we zijn heel erg tevreden met wat we hebben neergezet.”

Ook van Sophie en moeder Mirjam was de jury onder de indruk. Met klassieke smaken en de power die ze hadden als bakduo hebben ze Janny en Robèrt omver geblazen. Sophie: “Ik was heel gespannen, omdat vrienden en familie kwamen kijken. Het bakken zelf ging goed. Ik ben wel teleurgesteld dat we niet hebben gewonnen, maar dat komt vooral doordat het avontuur van Heel Holland Bakt Kids nu is afgelopen. Ik ben heel trots dat ik dit heb bereikt.”