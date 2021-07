Opnieuw geen uitzending RTL Boulevard

In een statement laat men weten: ‘We stellen alles in het werk om de uitzendingen vanaf maandag 12 juli aanstaande te hervatten. Nederland is een vrij land en onafhankelijke media zijn essentieel voor het functioneren van onze rechtsstaat’.

‘Wij blijven vechten om die rol te vervullen, zeker ook met RTL Boulevard, en zijn heel trots op het team dat met dezelfde overtuiging en gedrevenheid de draad morgen weer oppakt.’

Dreiging

Zaterdag besloot men de live uitzending te schrappen vanwege een ernstige dreiging aan het adres van RTL Boulevard. Met de moordpoging op Peter R. de Vries in het achterhoofd, besloot men de uitzending niet door te laten gaan in overleg met de driehoek van Amsterdam (burgemeester, openbaar ministerie en politie)

Raketwerper

Het is nog niet helemaal duidelijk uit welk hoek de dreiging zou komen. Tegenover het NRC laten bronnen van de politie weten dat er gedreigd zou zijn met het afvuren van een raketwerper op de studio, of het beschieten met automatische wapens. Dit politie wil dit niet bevestigen.