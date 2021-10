Sien uit Semanstraat overleden

Van 1976 tot 2012 gaf de Vlaamse Sien gestalte aan een van de vaste personages in Sesamstraat. Daarnaast was ze te zien in kleine rollen in onder andere Thuis (2003), Witse (2004), F.C. De Kampioenen (2001), Sedes & Belli (2002-2003), Flikken (2008) en Spoed (2006). Ook zat ze regelmatig in de jury van de Mini-playbackshow (1987-1990). Ze was al jaren met pensioen. Waar Sien aan is overleden, is niet bekend.